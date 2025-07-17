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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e 'Harem-i İbrahim Camii' tepkisi: Müdahaleyi reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, İsrail tarafından Harem-i İbrahim Camii’nin statüsünün değiştirilmesi ve Filistinlilere ait yetkilerin alıkonulmasına yönelik girişimleri reddettiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e 'Harem-i İbrahim Camii' tepkisi: Müdahaleyi reddediyoruz
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in El-Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camii’nin statüsünü değiştirmesi ve Filistinlilere ait yetkilerin gasbedilmesi hakkında yazılı açıklamada bulundu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail tarafından, El-Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camii’nin statüsünün değiştirilmesi ve Filistinlilere ait yetkilerin gasbedilmesine dönük girişimleri reddediyoruz. Uluslararası hukuku ihlal eden ve insani değerlere saldırı niteliği taşıyan bu girişime karşı, UNESCO başta olmak üzere, ilgili BM ajanslarının ve uluslararası toplumun tedbir alması gerekmektedir."

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