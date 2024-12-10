Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki: Anlaşma ihlal edildi

Dışişleri Bakanlığı, "İsrail'in, 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’nı ihlal ederek İsrail-Suriye arasındaki ayrıştırma bölgesine girmesini ve Suriye topraklarında ilerlemesini şiddetle kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

"Şiddetle kınıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Suriye topraklarında devam eden eylemleri ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail'in, 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’nı ihlal ederek, İsrail-Suriye arasındaki ayrıştırma bölgesine girmesini ve Suriye topraklarında ilerlemesini şiddetle kınıyoruz. Suriye halkının uzun yıllardır hasret olduğu barış ve istikrara kavuşma ihtimalinin ortaya çıktığı bu hassas dönemde, İsrail işgalci zihniyetini tekrar sergilemektedir. Suriye’nin egemenliği, siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne desteğimizi kararlılıkla yineliyoruz" denildi.