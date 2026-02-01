Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’in ateşkes ihlallerine kınama



Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İsrail’in Gazze Şeridi'ne yönelik bugün gerçekleştirdiği saldırıları ve sürdürdüğü ateşkes ihlallerini şiddetle kınıyoruz. Gazze’deki barış sürecinin yeni bir aşamaya geldiği bir dönemde gerçekleştirilen bu saldırılar Gazze’de sükunet ve istikrarın tesisine yönelik uluslararası çabaları tehdit etmekte; İsrail’in bölgede barış istemediğini bir kere daha göstermektedir" denildi.

Bakanlığın açıklamasında, "İsrail’in, ateşkesin korunması ve insani yardımların Gazze'ye engelsiz biçimde ulaştırılması başta olmak üzere, BM Güvenlik Konseyi kararıyla kabul edilen Barış Planı’nın tüm hükümlerine uymasının sağlanması gerektiğini yineliyoruz. Uluslararası toplumun, barış sürecinin ilerletilmesi yönündeki sorumluluğunu yerine getirmesi önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.