Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Lübnan'a saldırılarına tepki

Dışişleri Bakanlığı, "İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı ve bölgedeki istikrarsızlığı daha da derinleştiren kara harekatını en güçlü biçimde kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in bugün Lübnan'ın güneyine kara harekatı başlatmasına ilişkin kınama metni yayınladı.

Bakanlık tarafından yayınlanan metinde, "İsrail’in Lübnan’a yönelik başlattığı ve bölgedeki istikrarsızlığı daha da derinleştiren kara harekatını en güçlü biçimde kınıyoruz.

Netanyahu hükümetinin soykırım ve toplu cezalandırma politikalarını bu kez Lübnan'da hayata geçirmesi bölgede yeni bir insani felakete yol açacaktır.

Lübnan’ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden bu saldırılar karşısında Lübnan'la dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz." ifadeleri yer aldı.

