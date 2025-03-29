Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına kınama
Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Lübnan’a gerçekleştirdiği hava saldırılarını sert bir şekilde kınayarak, uluslararası toplumun İsrail’in bölgede sürekli bir çatışma ortamı oluşturma çabalarına karşı birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırılarını kınayarak, uluslararası toplumun İsrail’in bölgede kalıcı bir çatışma ortamı yaratma çabalarına karşı birlik içinde hareket etmesi gerektiğini açıkladı
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"İsrail’in, ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Lübnan’a gerçekleştirdiği hava saldırılarını kınıyoruz.
Lübnan halkına olan desteğimizi yineliyoruz.
Bu saldırılar, İsrail’in uluslararası hukuka itibar etmediğini ve bölgenin güvenlik ve istikrarına tehdit olmayı sürdürdüğünü bir kez daha göstermiştir.
Uluslararası toplum, İsrail’in bölgede kalıcı bir çatışma ortamı yaratma çabalarına karşı birlik içinde hareket etmelidir."
İsrail’in Lübnan’a Yönelik Saldırıları Hk. https://t.co/piuupxYmYu pic.twitter.com/QRs90K5g7C— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) March 29, 2025