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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Lübnan’a gerçekleştirdiği hava saldırılarını sert bir şekilde kınayarak, uluslararası toplumun İsrail’in bölgede sürekli bir çatışma ortamı oluşturma çabalarına karşı birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Haber Merkezi
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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına kınama
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırılarını kınayarak, uluslararası toplumun İsrail’in bölgede kalıcı bir çatışma ortamı yaratma çabalarına karşı birlik içinde hareket etmesi gerektiğini açıkladı

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İsrail’in, ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Lübnan’a gerçekleştirdiği hava saldırılarını kınıyoruz.

Lübnan halkına olan desteğimizi yineliyoruz.

Bu saldırılar, İsrail’in uluslararası hukuka itibar etmediğini ve bölgenin güvenlik ve istikrarına tehdit olmayı sürdürdüğünü bir kez daha göstermiştir.

Uluslararası toplum, İsrail’in bölgede kalıcı bir çatışma ortamı yaratma çabalarına karşı birlik içinde hareket etmelidir."

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