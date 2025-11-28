  1. Ekonomim
Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’in Şam’a saldırılarına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail’in Şam kırsalındaki Beyt Cin kasabasına yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail’in Şam kırsalındaki Beyt Cin kasabasına yönelik saldırılarına tepki göstererek, "Suriye halkının özgürlüğüne kavuştuğu 8 Aralık’ın yıl dönümüne yaklaşılırken ve uluslararası toplumun Suriye’nin istikrarı paydasında buluştuğu bu dönemde İsrail, Şam kırsalındaki Beyt Cin kasabasına yönelik saldırılarıyla yıkıcı bir gündem izlediğini bir kez daha göstermiştir.

Egemenlik ve barış tehditte

İsrail, Suriye’den kendisine yönelen herhangi bir tehdit bulunmamasına rağmen giriştiği askeri hareketlilik ve operasyonlarla Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal etmekte, sivil halka ve bölgenin istikrarına tehdit oluşturmaktadır. Suriye Hükümeti ve halkının ülkede güvenlik, refah ve toplumsal barışı tesis etme gayretlerine engel olma amacı taşıyan İsrail’in saldırıları bir an evvel sona erdirilmelidir. Bu hususta uluslararası toplumun sorumluluk sahibi tüm üyelerine vazife düşmektedir" dedi.

