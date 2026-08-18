  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’in Suriye saldırısına sert tepki
Takip Et

Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’in Suriye saldırısına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail tarafından Suriye’nin İdlib kırsalındaki Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü’ne düzenlenen hava saldırılarını sert sözlerle kınadı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’in Suriye saldırısına sert tepki
Takip Et

Bakanlıktan yapılan açıklamada, saldırının sabaha karşı gerçekleştirildiği belirtilerek, İsrail’in Suriye topraklarına yönelik saldırılarının bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit ettiği ifade edildi.

Ebu Zuhur Askeri Havaalanı’na yönelik saldırıda pist ve bazı tesislerin hedef alındığı, saldırılarda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı yönünde bilgiler paylaşıldı.

Dışişleri Bakanlığı, saldırıları “güçlü şekilde kınadığını” belirterek, Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik bu tür eylemlerin bölgedeki gerilimi daha da artırdığına dikkat çekti.

New York borsası güne düşüşle başladıNew York borsası güne düşüşle başladıBorsa Haberleri

 

ABD teknoloji hisseleri için dev uyarı: Fırtına vurabilir!ABD teknoloji hisseleri için dev uyarı: Fırtına vurabilir!Küresel Ekonomi

 