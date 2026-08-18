Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’in Suriye saldırısına sert tepki

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, saldırının sabaha karşı gerçekleştirildiği belirtilerek, İsrail’in Suriye topraklarına yönelik saldırılarının bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit ettiği ifade edildi.

Ebu Zuhur Askeri Havaalanı’na yönelik saldırıda pist ve bazı tesislerin hedef alındığı, saldırılarda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı yönünde bilgiler paylaşıldı.

Dışişleri Bakanlığı, saldırıları “güçlü şekilde kınadığını” belirterek, Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik bu tür eylemlerin bölgedeki gerilimi daha da artırdığına dikkat çekti.