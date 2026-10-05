Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’in Suriye topraklarındaki ihlallerine ilişkin kınama

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Suriye'nin Kuneytra vilayetinde sözde "Sufa 53 hattı" üzerindeki çalışmalarını yeniden başlatarak Suriye'de yeni oldubittiler yaratmaya yönelik faaliyetlerini "en güçlü şekilde" kınadı.

Bakanlıktan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrail'in, Suriye'nin Kuneytra vilayetinde sözde 'Sufa 53 hattı' üzerindeki çalışmalarını yeniden başlatarak 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı aşındırmasını ve Suriye'de yeni oldubittiler yaratmaya yönelik faaliyetlerini en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in bölgede gerilimi tırmandıran yayılmacı politikalarına son vermesi ve işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmesi için uluslararası toplumun gecikmeksizin etkili ve kararlı adımlar atmaya davet edildiği açıklamada, Ankara'nın Suriye'nin egemenliği, siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne desteğini kararlılıkla sürdüreceği, bölge ülkeleriyle birlikte bu doğrultuda gerekli adımları atmaya devam edeceği vurgulandı.