  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’in Suriye topraklarındaki ihlallerine ilişkin kınama
Takip Et

Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’in Suriye topraklarındaki ihlallerine ilişkin kınama

Dışişleri Bakanlığınca İsrail’in Suriye’de sözde ‘Sufa 53 hattı’ üzerindeki çalışmalarını yeniden başlatması kınandı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’in Suriye topraklarındaki ihlallerine ilişkin kınama
Takip Et

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Suriye'nin Kuneytra vilayetinde sözde "Sufa 53 hattı" üzerindeki çalışmalarını yeniden başlatarak Suriye'de yeni oldubittiler yaratmaya yönelik faaliyetlerini "en güçlü şekilde" kınadı.

Bakanlıktan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrail'in, Suriye'nin Kuneytra vilayetinde sözde 'Sufa 53 hattı' üzerindeki çalışmalarını yeniden başlatarak 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı aşındırmasını ve Suriye'de yeni oldubittiler yaratmaya yönelik faaliyetlerini en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in bölgede gerilimi tırmandıran yayılmacı politikalarına son vermesi ve işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmesi için uluslararası toplumun gecikmeksizin etkili ve kararlı adımlar atmaya davet edildiği açıklamada, Ankara'nın Suriye'nin egemenliği, siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne desteğini kararlılıkla sürdüreceği, bölge ülkeleriyle birlikte bu doğrultuda gerekli adımları atmaya devam edeceği vurgulandı.

KKTC'de batan gemiye ilişkin aramalarda 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldıKKTC'de batan gemiye ilişkin aramalarda 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldıGündem
Akaryakıta indirim bekleniyor: İşte 5 Ekim güncel fiyatlarAkaryakıta indirim bekleniyor: İşte 5 Ekim güncel fiyatlarEkonomi
En yüksek mevduat faizi hangi bankada? İşte 1 milyon TL'nin banka banka güncel getirisi...En yüksek mevduat faizi hangi bankada? İşte 1 milyon TL'nin banka banka güncel getirisi...Ekonomi
ASELSAN ile SSB arasında 2,46 milyar Euro'luk sözleşmeASELSAN ile SSB arasında 2,46 milyar Euro'luk sözleşmeSavunma Sanayi