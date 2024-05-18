Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli Bakan Katz'a fotoğraflı yanıt
Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz’a, Gazze’deki sivil soykırımın yer aldığı 4 fotoğrafla cevap verdi.
İHA
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Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz’a fotoğraflı yanıt verdi.
Bakanlıktan yapılan paylaşımda, “Soykırımla suçlanan İsrail Hükümetinin sözcüsü Dışişleri Bakanı Katz’a yanıtımız” diyerek Gazze’den sivil soykırımın gösterildiği 4 fotoğrafa yer verildi.
Soykırımla suçlanan İsrail Hükümetinin sözcüsü Dışişleri Bakanı Katz’a yanıtımız: pic.twitter.com/jlG3Zr2tMU— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) May 18, 2024