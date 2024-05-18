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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli Bakan Katz'a fotoğraflı yanıt

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz’a, Gazze’deki sivil soykırımın yer aldığı 4 fotoğrafla cevap verdi.

Haber Merkezi
İHA
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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli Bakan Katz'a fotoğraflı yanıt
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Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz’a fotoğraflı yanıt verdi.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda, “Soykırımla suçlanan İsrail Hükümetinin sözcüsü Dışişleri Bakanı Katz’a yanıtımız” diyerek Gazze’den sivil soykırımın gösterildiği 4 fotoğrafa yer verildi.

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