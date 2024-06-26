  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli bakana: Bu tür iftira ve yalanlar, suçları örtbas etme çabasıdır
Takip Et

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli bakana: Bu tür iftira ve yalanlar, suçları örtbas etme çabasıdır

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki gösterdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli bakana: Bu tür iftira ve yalanlar, suçları örtbas etme çabasıdır
Takip Et

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanının bir sosyal medya platformunda yaptığı paylaşım hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"İsrail Dışişleri Bakanının, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan seviyesiz paylaşımını, ancak soykırım suçlamasıyla yargılanan bir devletin yetkilisi tarafından benimsenecek bir üslup olarak değerlendiriyoruz.

Bu tür iftira ve yalanlar, İsrail'in işlediği suçları örtbas etme çabasının bir parçasıdır. Türkiye, adalet ve barış için mücadele etmeye devam edecektir."

Türkiye'den, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımına sert tepkiTürkiye'den, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımına sert tepkiGündem

 

Netanyahu: UCM, benim için yakalama kararı çıkaracakNetanyahu: UCM, benim için yakalama kararı çıkaracakDünya

 