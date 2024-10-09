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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli bakana tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Türkiye'yi hedef alan paylaşımına tepki göstererek, Katz'ın Filistinlilere uygulanan zulümdeki rolünden dolayı adalet önünde hesap vereceğini belirtti.

Haber Merkezi
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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli bakana tepki
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Dışişleri Bakanlığından İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan sosyal medya paylaşımına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Katz'ın, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan, iftira dolu bir paylaşım daha yaptığının görüldüğü belirtilen açıklamada, paylaşımın ilgi çekmeye ve gündemi değiştirmeye dönük, başarısız bir psikolojik harekat girişimi olarak değerlendirildiği bildirildi.

Açıklamada, "İsrail Dışişleri Bakanının, Filistinlilere uygulanan soykırımdaki rolünden ötürü adalet önünde yapacağı savunmasını bekliyoruz. Türkiye, İsrail'in zulüm politikalarının karşısında durmaya ve Filistinlilere en güçlü desteği vermeye devam edecektir." denildi.

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