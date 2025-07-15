  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik Suriye açıklaması: Saldırılar derhal sonlandırılmalı
Takip Et

Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik Suriye açıklaması: Saldırılar derhal sonlandırılmalı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu saldırıların bir an önce durdurulması gerektiğini güçlü bir şekilde vurguluyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik Suriye açıklaması: Saldırılar derhal sonlandırılmalı
Takip Et

Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Suriye’nin güneyine yönelik müdahalelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail’in Suriye’nin güneyinde yaşanan son gelişmelere askeri güç kullanarak müdahil olmasını kınıyor ve bu saldırıların derhal sonlandırılması gerektiğini vurguluyoruz.

Suriye’de istikrar ve güvenliğin sağlanması, başta Suriye halkı olmak üzere tüm komşu ülkelerin ve bölgenin yararınadır.

Bu doğrultuda, Suriye Hükümetinin ülkenin tamamında güvenliği tesis etmek ve mevcudiyetini kuvvetlendirmek üzere attığı adımların desteklenmesi gerekmektedir."

PKK'dan süreç açıklaması: Somut adım atılmazsa silah bırakma devam etmeyecekPKK'dan süreç açıklaması: Somut adım atılmazsa silah bırakma devam etmeyecekGündem

 

İstanbul’un göbeğinde uzun namlulu çatışma! Yaralılar var (Video)İstanbul’un göbeğinde uzun namlulu çatışma! Yaralılar var (Video)Gündem

 

Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
PKK'dan süreç açıklaması: Somut adım atılmazsa silah bırakma devam etmeyecek
PKK'dan süreç açıklaması: Somut adım atılmazsa silah bırakma devam etmeyecek
CHP'li Zeybek'ten Milli Eğitim Bakanı Tekin'e sert tepki: Biz CHP olarak halkımıza hakaret etmiyoruz; halkımıza hizmet ediyoruz
Zeybek'ten Bakan Tekin'e sert tepki: Biz CHP olarak halkımıza hakaret etmiyor; hizmet ediyoruz
Valilik duyurdu: Giresun'da denize girmek yasaklandı
Valilik duyurdu: Giresun'da denize girmek yasaklandı
İstanbul’un göbeğinde uzun namlulu çatışma! Yaralılar var (Video)
İstanbul’un göbeğinde uzun namlulu çatışma! Yaralılar var (Video)
Türkiye kıyılarında köpekbalığı sayısı artıyor mu?
Türkiye kıyılarında köpekbalığı sayısı artıyor mu?