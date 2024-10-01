  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan açıklaması: İsrail'in yaptığı hukuksuz bir işgal girişimi
Takip Et

Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan açıklaması: İsrail'in yaptığı hukuksuz bir işgal girişimi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan saldırısını "hukuksuz bir işgal girişimi" olarak nitelendirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan açıklaması: İsrail'in yaptığı hukuksuz bir işgal girişimi
Takip Et

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı saldırının 'hukuksuz bir işgal girişimi' olduğunu söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail'in Lübnan'a kara saldırısı başlatarak bu ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmesi, hukuksuz bir işgal girişimidir" denildi.

Bakanlık, BMGK'ye de işgale karşı gerekli önlemlerin alınması çağrısı yaptı.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"İsrail’in Lübnan’a kara saldırısı başlatarak bu ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmesi, hukuksuz bir işgal girişimidir. Bu saldırının bir an önce sona ermesi ve İsrail askerlerinin Lübnan topraklarından çekilmesi gerekmektedir.

Yeni bir göç dalgasının ortaya çıkması muhtemel

Söz konusu saldırı, sadece bölge ülkelerinin değil, bölge dışı ülkelerin de güvenlik ve istikrarını hedef almaktadır. Bu tehlikeli işgal girişimi sonucunda yeni bir göç dalgasının ortaya çıkması ve tüm dünyada aşırıcıların zemin kazanması kuvvetle muhtemeldir. Bu gelişmelerin İsrail’e siyasi destek ve silah sağlayan ülkeleri de etkileyeceği unutulmamalıdır.

BMGK'ye çağrı

BM Güvenlik Konseyi, uluslararası hukukun gereğini yapmalı ve Lübnan’ın işgaline yönelik bu saldırıya karşı gereken önlemleri almalıdır. İsrail tarafından işlenen her suç, aynı zamanda uluslararası hukuka ve BM Şartı’na indirilen bir darbedir.

Diğer taraftan, bölgede sükunetin tesisi için atılması gereken başlıca adım Gazze’de acil ve kalıcı ateşkesin sağlanmasıdır. Gazze’ye barış getirilmesi, tüm insanlığın sorumluluğudur."

İsrail saldırısından kaçan Lübnanlılar Türkiye'ye geliyor! İstanbul uçuşları dakikalar içinde tükendiİsrail saldırısından kaçan Lübnanlılar Türkiye'ye geliyor! İstanbul uçuşları dakikalar içinde tükendiDünya
Bahçeli'den sert tepki: Bölgesel savaş çıkmıştır. İsrail kontrolden çıkmıştırBahçeli'den sert tepki: Bölgesel savaş çıkmıştır. İsrail kontrolden çıkmıştırGündem

 

Gündem
Adalet Bakanı Tunç'tan Narin Güran açıklaması: Kamera kayıtları var, TÜBİTAK’ta sesler inceleniyor
Adalet Bakanı Tunç'tan Narin Güran açıklaması
Mezarının açılmasına karar verilmişti! Cem Garipoğlu'nun kabrinin olduğu mezarlıkta nöbet!
Mezarının açılmasına karar verilmişti! Cem Garipoğlu'nun kabrinin olduğu mezarlıkta nöbet!
MSB duyurdu! 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu! 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Aksaray merkezli 17 ilde operasyon: 159 şüpheli yakalandı
Aksaray merkezli 17 ilde operasyon: 159 şüpheli yakalandı
Lübnan'daki Türk vatandaşların tahliyesi için neler yapılıyor? Hazırlıklar ne aşamada?
Lübnan'daki Türk vatandaşların tahliyesi için neler yapılıyor? Hazırlıklar ne aşamada?
Bakırköy'deki TIR kazasına ilişkin davada mütalaa hazırlandı: 22 yıl 6 aya kadar hapis istemi
Bakırköy'deki TIR kazasına ilişkin davada mütalaa hazırlandı: 22 yıl 6 aya kadar hapis istemi