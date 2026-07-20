Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Montrö Boğazlar Sözleşmesi' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanmasının 90’ıncı yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, 20 Temmuz 1936 tarihinde imzalanan sözleşmenin Türkiye’nin iç suları olan Türk Boğazları üzerindeki egemenliğini teyit ettiği belirtilerek, "Montrö Boğazlar Sözleşmesi, ülkemizce tam 90 yıldır tarafsızlık, şeffaflık ve titizlikle uygulanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Sözleşmenin Karadeniz’de barış, güvenlik ve istikrarın ana teminatlarından biri olduğu vurgulanan açıklamada, "Karadeniz’de barış, güvenlik ve istikrarın ana teminatlarından biri olan Sözleşme, gerek barış gerek savaş dönemlerinde geçerliliğini kesintisiz şekilde korumuş ve değerini kanıtlamıştır. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni aynı kararlılıkla uygulamaya devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.