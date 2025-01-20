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Dışişleri Bakanlığı'ndan Nijerya'ya başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'da akaryakıt taşıyan tankerin patlaması sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Haber Merkezi
ANKA
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Nijerya'ya başsağlığı mesajı
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Nijerya'nın kuzeyindeki Niger eyaletinde dün akaryakıt taşıyan tankerin patlaması sonucu 86 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan olay üzerine Dışişleri Bakanlığı, taziye mesajı yayımladı. 

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Nijerya'nın Gurara bölgesinde dün (18 Ocak) meydana gelen yakıt tankeri patlaması sonucu yaşanan can kayıplarından dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Nijerya halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

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