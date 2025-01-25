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Dışişleri Bakanlığı'ndan PKK'nın Irak'taki saldırısına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, PKK'nın Irak'ta 2 sınır muhafızını öldürmesine "PKK terör örgütünün Türkiye ve Irak’ın ulusal güvenliğine karşı tehdit oluşturduğu ve Irak’ın egemenliğini ihlal ettiği ortadadır. Bu son saldırı, terör örgütünün gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Haber Merkezi
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Dışişleri Bakanlığı'ndan PKK'nın Irak'taki saldırısına tepki
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, 2 Irak askerinin PKK terör örgütü tarafından öldürülmesine ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Irak Hudut Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 2 sınır muhafızının, PKK terör örgütü tarafından dün Dohuk’ta gerçekleştirilen saldırı sonucunda hayatlarını kaybetmesinden derin üzüntü duyduklarını belirten Keçeli, Irak halkına başsağlığı, şehit düşen askerlere Allah’tan rahmet ve saldırıda yaralanan askere acil şifalar diledi.

"Bu son saldırı, terör örgütünün gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur"

Keçeli, "PKK terör örgütünün Türkiye ve Irak’ın ulusal güvenliğine karşı tehdit oluşturduğu ve Irak’ın egemenliğini ihlal ettiği ortadadır. Bu son saldırı, terör örgütünün gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur." ifadesini kullandı.

Sözcü Keçeli, teröre karşı, Irak’la birlikte ortak mücadele vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Irak'ın Duhok kentinde dün terör örgütü PKK'nın saldırısında 2 Irak sınır muhafız gücü askeri hayatını kaybetmişti.

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