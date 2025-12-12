Dışişleri Bakanlığı'ndan saldırıya uğrayan Türk gemisine ilişkin açıklama

Dışişleri'nden Odessa'da saldırıya uğrayan Türk gemisine ilişkin açıklama: Personel tahliye ediliyor; saldırılar askıya alınmalı

Dışişleri Bakanlığı, Odessa Limanı'nda Rus füzesiyle saldırıya uğrayan yabancı bandıralı Türk yük ve yolcu gemisiyle ilgili açıklamada yaptı.

Açıklamada personel ve TIR şoförlerinin tahliye edilmekte olduğu ve Türkiye'nin Odessa Başkonsolosluğu'nun durumu yakından takip ettiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca "Karadeniz’de tırmanmayı önlemek amacıyla seyrüsefer emniyeti ile tarafların enerji ve liman altyapılarını hedef alan saldırıları askıya almaları yönünde bir düzenleme yapılması ihtiyacını hatırlatıyoruz" denildi.

Bakanlığın açıklamasında "Ukrayna'nın Chornomorsk Limanı’na yönelik olarak bugün (12 Aralık) düzenlenen saldırıda bir Türk şirketine ait yabancı bandıralı geminin de hasar görmesi, bölgemizde devam eden savaşın Karadeniz sathına yayılması ile deniz güvenliği ve seyrüsefer serbestisi bakımından daha önce kayda geçirdiğimiz endişelerimizin haklılığına işaret etmektedir.

İlk gelen bilgilere göre, gemideki personel ve TIR şoförleri tahliye edilmekte olup, saldırı nedeniyle zarar gören vatandaşımız bulunmamaktadır. Odessa Başkonsolosluğumuzca gelişmeler yakından takip edilmekte ve vatandaşlarımıza gerekli destek sağlanmaktadır.

Bu vesileyle, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın ivedilikle sona erdirilmesinin önemini bir kez daha vurguluyor, Karadeniz’de tırmanmayı önlemek amacıyla seyrüsefer emniyeti ile tarafların enerji ve liman altyapılarını hedef alan saldırıları askıya almaları yönünde bir düzenleme yapılması ihtiyacını hatırlatıyoruz." ifadeleri kullanıldı.