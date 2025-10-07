  1. Ekonomim
  3. Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in alıkoyduğu 14 Türk vatandaşı için açıklama
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, “Küresel Sumud Filosu’ndaki vatandaşlarımızdan 14’ü bu sabah kara yoluyla Ürdün’e geçti. Amman’dan havayoluyla Türkiye’ye gelecekler ve filo katılımcısı tüm vatandaşlarımız ülkemize dönmüş olacak” açıklamasında bulundu.

Sumud Filosu’nda alıkonulan 36 Türk vatandaşından 4 Ekim’de özel bir uçak seferiyle İstanbul’a getirilmişti. Dışişleri Sözcüsü Keçeli, geriye kalan 14 vatandaşın ise Ürdün üzerinden Türkiye’ye döneceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Sumud'da alıkonulan ve hâlâ İsrail'de gözaltında tutulan 14 Türk vatandaşının durumuyla ilgili olarak X hesabından açıklamada bulundu.

"İsrail tarafından el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızdan 14’ü bu sabah karayoluyla Ürdün’e geçtiler. Amman’dan havayoluyla ülkemize gelecekler ve filo katılımcısı vatandaşlarımızın tamamı Türkiye’ye dönmüş olacak."

