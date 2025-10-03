Dışişleri Bakanlığı’ndan Türk Devletleri İşbirliği Günü mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü ile TDT kurucu belgesi Nahçıvan Anlaşması'nın imzalanmasının 16. yıl dönümünün gururla kutlandığı belirtilerek, "Ortak değerlerimizin ve bütünleşme irademizin tezahürü olan Türk Devletleri Teşkilatı, bölgesinde ve ötesinde barış, refah ve istikrara hizmet etmeye devam edecektir." ifadesi kullanıldı.