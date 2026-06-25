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Dışişleri Bakanlığı'ndan, Venezuela'ya başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'da meydana gelen depremlerin yol açtığı can kayıpları nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Haber Merkezi
DHA
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Dışişleri Bakanlığı'ndan, Venezuela'ya başsağlığı mesajı
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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Venezuela'da meydana gelen depremlerin yol açtığı çok sayıda can kaybı ve ciddi maddi hasardan dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Venezuela halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Karakas Büyükelçiliğimiz vatandaşlarımızla temas halinde olup durumları yakından takip edilmektedir. Türkiye, bu acı gününde Venezuela'ya her türlü yardımı sunmaya hazırdır" ifadelerine yer verildi.

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