Dışişleri Bakanlığı'nın yeni yerleşkesinin temeli yarın atılacak

ANKARA (EKONOMİ)

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığı ve bağlı AB Başkanlığı halen Ankara’da dokuz ayrı binada hizmet veriyor. Yeni projede Bakanlığın tüm binaları tek bir yerleşkede toplanacak.

Tasarruf tedbirleri de dikkate alınarak, yeni yerleşke devlet bütçesine hiçbir yük getirmeksizin inşa edilecek. Yerleşkenin finansmanı için halen Dışişleri Bakanlığı’na tahsisli olan ve atıl durumda bulunan taşınmazın gelirinden faydalanılacak.

3 yıl içinde tamamlanacak

Yeni yerleşkenin yapımı, Dışişleri Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) arasında 27 Mart 2025’te imzalanan protokol kapsamında yürütülüyor. 28 Temmuz’da TOKİ tarafından gerçekleştirilen yapım ihalesinin ardından, 15 Ağustos’ta fiilen başlayan inşaat çalışmalarının üç yıl içinde tamamlanması hedefleniyor. Özgün ve anıtsal mimariye sahip olacak yeni yerleşke diplomatik faaliyetlere uygun bir anlayışla dizayn edildi. Yaklaşık 300 bin metrekare kapalı alana sahip olacak yerleşke, yüksek güvenlik standartları ile gelişmiş fiziki ve teknolojik altyapısıyla öne çıkacak.

Çevre dostu bir yaklaşımla tasarlanan projede, çok sayıda toplantı salonu, açık tören alanı, müze-sergi alanı ve sosyal alanlar yer alacak.

Yerleşke, sadece bir çalışma mekânı değil, aynı zamanda üretkenliği, iletişimi ve kurumsal aidiyeti pekiştiren ve daha da güçlendiren bir merkez olacak.