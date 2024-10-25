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Dışişleri: Bölgesel barışın önündeki en büyük engel Netanyahu ve savaş kabinesidir

Dışişleri Bakanlığı, İsrail yönetiminin Türkiye ve Birleşmiş Milletler'i (BM) hedef almasının sürpriz olmadığını, bölgesel barışın önündeki en büyük engelin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve savaş kabinesi olduğunu bildirdi.

AA
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Dışişleri: Bölgesel barışın önündeki en büyük engel Netanyahu ve savaş kabinesidir
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Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Uluslararası hukuku ve normları hiçe sayarak Gazze'de 40 binden fazla sivili, çocuk ve kadın ayrımı yapmaksızın katleden, dünyanın gözü önünde soykırım işleyen, bulunduğu bölgede ve ötesinde işgal, katliam ve devlet teröründen başka bir şey getirmeyen eli kanlı İsrail yönetiminin ülkemizi ve BM'yi hedef alması bizim açımızdan bir sürpriz teşkil etmiyor." ifadesine yer verildi.

Bakanlığın paylaşımında, söylemlerin Filistin, Lübnan ve Suriye'de "devlet terörü uygulayan İsrail'in" içinde bulunduğu acziyetin ve uluslararası alanda maruz kaldığı izolasyonun dışa yansıması olduğu vurgulanarak, "Bölgesel barışın önündeki en büyük engel Netanyahu ve savaş kabinesidir." denildi.

Paylaşımda, "Savaşı bölgeye yayarak siyasi ömrünü uzatmaya çalışan Netanyahu hükümetinin söz konusu üyesinin (İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz) şahsi çıkarları için seviyesiz ithamlara başvurmuş olmasını, önceden olduğu gibi şimdi de dikkate değer bulmuyoruz." ifadesi kullanıldı.,

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