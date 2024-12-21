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Dışişleri duyurdu: Almanya'daki Noel pazarına saldırıda 2 Türk vatandaşı yaralandı

Dışişleri Bakanlığı Destek Merkezi, Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına araçla yapılan saldırıda yaralanan 2 Türk vatandaşının hayati tehlikesinin olmadığını ve tedavilerinin devam ettiğini duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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Dışişleri duyurdu: Almanya'daki Noel pazarına saldırıda 2 Türk vatandaşı yaralandı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Almanya'nın Magdeburg kentinde yaşanan elim saldırıda iki vatandaşımızın da yaralandığı öğrenilmiştir. Hastanede olan vatandaşlarımızın hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" dedi.

Destek Merkezi'nin konuya ilişkin X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da şu ifadelere yer verildi:
"Almanya'nın Magdeburg kentindeki bir Noel pazarında dün yaşanan elim saldırıda, iki vatandaşımızın da yaralandığı öğrenilmiştir. Vatandaşlarımızın hastanede tedavileri devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Durumları Hannover Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir."

Almanya'nın Magdeburg kentinde bir kişinin aracını Noel pazarında kalabalığın üzerine sürmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü ve 60'ı aşkın kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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