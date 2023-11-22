Dışişleri: Gazze’de insani ara mutabakatı olumlu bir gelişme

Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında esir takası ve çatışmalara insani ara verilmesi için sağlanan uzlaşma hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail güçlerinin altı haftadan uzun süredir saldırılarının devam ettiği Gazze’de çatışmalara 4 günlük insani ara ilanı konusunda taraflar arasında mutabakata varılmasını, akan kanın bir nebze olsun hafifletilmesi bakımından olumlu bir gelişme olarak görüyoruz." denildi.

"Tam riayet edilmesini bekliyoruz"

Açıklamanın devamında, "Rehine ve tutukluların bir kısmının serbest bırakılmasını ve Gazze’ye girişine izin verilen insani yardım miktarının artırılmasını da kapsayan mutabakata tam riayet edilmesini bekliyoruz. Bu insani aranın, çatışmaların bir an önce tamamen sona erdirilmesine yardımcı olmasını ve iki devletli çözüm temelinde, adil ve kalıcı bir barışa yönelik bir süreci başlatmasını temenni ediyor, Katar’ın bu mutabakata varılmasını sağlayan çabalarını takdirle karşılıyoruz." ifadeleri kullanıldı.