Dışişleri: Gazze’ye düzenlenen saldırıları lanetliyoruz

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği ve 13 kişinin hayatını kaybettiği saldırılarla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gazze’ye düzenlenen ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerin hayatlarını kaybetmesine neden olan saldırıları lanetliyoruz. Bu tarz alçak eylemler hiçbir şekilde kabul edilemez.

Bu saldırıların, daha fazla can kaybı yaşanmadan ve bölgede yeni bir çatışma sarmalına sebebiyet vermeden derhal sonlandırılmasını bekliyoruz.

Saldırıda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, Filistin Devleti ve halkına başsağlığı diliyoruz." denildi.