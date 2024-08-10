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Dışişleri: Hırvatistan'da kaçırılan Muhammed Çolak için ilgili makamlarla görüşüldü

Dışişleri Bakanlığı, Muhammed Çolak isimli kişinin Hırvatistan'da kaçırılmasının ardından Hırvatistan ve Bosna-Hersek makamlarıyla temas kurulduğunu açıkladı.

Haber Merkezi
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Dışişleri: Hırvatistan'da kaçırılan Muhammed Çolak için ilgili makamlarla görüşüldü
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Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezi, Muhammed Çolak'ın Hırvatistan'da kaçırıldığı ihbarının ardından ilgili makamlarla temas kurulduğunu duyurdu.

Açıklamada, "Muhammed Çolak adlı vatandaşımızın Hırvatistan'da kimliği belirsiz bir grup tarafından fidye karşılığında kaçırıldığına dair Bakanlığımıza dün sabah (9 Ağustos) gelen bilgiler üzerine vakit kaybedilmeksizin Hırvatistan ve Bosna-Hersek makamlarıyla temas edilmiştir. Konu yakından takip edilmekte olup gelişmelerle ilgili vatandaşımızın ailesi düzenli biçimde bilgilendirilmektedir" denildi.

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