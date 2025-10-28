  1. Ekonomim
  3. Dışişleri: İsrail ateşkesi açık biçimde ihlal ediyor
Dışişleri: İsrail ateşkesi açık biçimde ihlal ediyor

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının ateşkesi ihlal ettiğini belirterek, İsrail’e ateşkese uyması çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama şu şekilde:

"İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, ateşkesi açık biçimde ihlal etmektedir.

Saldırılar sonucunda, sivillerin hayatını kaybettiği yönündeki haberlerden derin endişe duyuyoruz.

Ateşkese tam riayet edilmesinin, kalıcı barış umudunun korunması ve bölgesel güvenliğin tesisi bakımından hayati önem taşıdığını bir kez daha vurguluyoruz.

İsrail’e, ateşkese bağlı kalması ve barış ile istikrarı zedeleyen eylemlerden kaçınması yönündeki çağrımızı yineliyoruz.

Türkiye, Filistin halkıyla dayanışmasını sürdürecek ve bölgede adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışın sağlanmasına yönelik çabaları desteklemeye devam edecektir."

