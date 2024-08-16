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Dışişleri: İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın sözleri dezenformasyon amaçlı bir iftiradır

Dışişleri Bakanlığı, "İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın, şehit İsmail Haniye’yi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sosyal medya paylaşımı, dezenformasyon amaçlı bir iftiradır" açıklamasında bulundu.

AA
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Dışişleri: İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın sözleri dezenformasyon amaçlı bir iftiradır
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Dışişleri Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi X hesabından yapılan paylaşımda, "İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın, şehit İsmail Haniye’yi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sosyal medya paylaşımı, dezenformasyon amaçlı bir iftiradır. Dikkatleri Gazze’de yaşanan soykırımdan uzaklaştırmayı amaçlayan bu yalanlar, Filistin halkına olan desteğimizi engelleyemeyecektir” denildi.

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