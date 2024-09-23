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Dışişleri: İsrail'in Lübnan'a saldırıları, tüm bölgeyi kaosa sürükleme çabasının yeni bir aşamasıdır

Dışişleri Bakanlığı tarafından İsrail'in Lübnan'ı hedef alan saldırıları hakkında yapılan açıklamada "İsrail'in tüm bölgeyi kaosa sürükleme çabasının yeni bir aşamasıdır." ifadesi kullanıldı.

AA
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Dışişleri: İsrail'in Lübnan'a saldırıları, tüm bölgeyi kaosa sürükleme çabasının yeni bir aşamasıdır
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in Lübnan'ı hedef alan saldırıları, İsrail'in tüm bölgeyi kaosa sürükleme çabasının yeni bir aşamasıdır.

İsrail'e kayıtsız şartsız destek veren ülkeler, Netanyahu'nun siyasi çıkarları uğruna kan dökmesine yardım etmektedirler.

Başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere, uluslararası barış ve güvenliği korumakla sorumlu kurumların ve uluslararası toplumun gerekli tedbirleri gecikmeksizin alması şarttır."

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