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Dışişleri, Pakistan’daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinin Kohat şehrinde bir cami yakınında Cuma namazı sırasında düzenlenen terör saldırısını kınayarak hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Haber Merkezi
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Dışişleri, Pakistan’daki terör saldırısını kınadı
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Dışişleri Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinin Kohat şehrinde bulunan bir caminin yakınında Cuma namazı sırasında düzenlenen terör saldırısını kınıyoruz. Bu hain terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. (