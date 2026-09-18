Dışişleri, Pakistan’daki terör saldırısını kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinin Kohat şehrinde bir cami yakınında Cuma namazı sırasında düzenlenen terör saldırısını kınayarak hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Dışişleri Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinin Kohat şehrinde bulunan bir caminin yakınında Cuma namazı sırasında düzenlenen terör saldırısını kınıyoruz. Bu hain terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. (