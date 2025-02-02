  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Dışişleri: Pakistan'daki terör saldırısını kınıyoruz
Takip Et

Dışişleri: Pakistan'daki terör saldırısını kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki terör saldırısını kınadı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dışişleri: Pakistan'daki terör saldırısını kınıyoruz
Takip Et

Bakanlıktan, Belucistan'daki saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

"Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bugün gerçekleşen terör saldırısını kınıyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, menfur saldırıda şehit olan Pakistan askerlerine Allah'tan rahmet, Pakistan halkına da başsağlığı dilendi.

Açıklamada, "Pakistan'ı terörle mücadelesinde desteklemeyi sürdüreceğiz." denildi.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde son 24 saatte çıkan çatışmalarda 18 askerin hayatını kaybettiği, 23 militanın etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.

Teğmenlerin avukatlarından açıklama: Teğmenlerin Anıtkabir'e yürüyeceği iddiası gerçeği yansıtmamaktadırTeğmenlerin avukatlarından açıklama: Teğmenlerin Anıtkabir'e yürüyeceği iddiası gerçeği yansıtmamaktadırGündem

 

Trump'tan Somali'deki DEAŞ hedeflerine saldırı emri: Sizi bulacağız ve öldüreceğizTrump'tan Somali'deki DEAŞ hedeflerine saldırı emri: Sizi bulacağız ve öldüreceğizDünya

 

Gündem
TAG otoyolunda zincirleme trafik kazası! 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
TAG otoyolunda zincirleme trafik kazası! 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
AYM Başkanı Özkaya, AİHM adli yıl açılış programına katıldı
AYM Başkanı Özkaya, AİHM adli yıl açılış programına katıldı
Yeniden Refah Partisi: Cumhurbaşkanı adayımız Fatih Erbakan'dır
Yeniden Refah Partisi: Cumhurbaşkanı adayımız Fatih Erbakan'dır
İstanbul'da AVM'de yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
İstanbul'da AVM'de yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Teğmenlerin avukatlarından açıklama: Teğmenlerin Anıtkabir'e yürüyeceği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır
TSK'dan ihraç edilen teğmenlerin avukatlarından ortak açıklama
Şarkıcı Merve Özbey'in eşi ve Edirne KOM Şube Müdürü gözaltına alındı
Şarkıcı Merve Özbey'in eşi ve Edirne KOM Şube Müdürü gözaltına alındı