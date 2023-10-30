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Dışişleri: Saldırılar uluslararası hukuku açıkça ihlal etmektir

Dışişleri Bakanlığı, "Gazze'deki Filistin halkını en temel haklarından mahrum bırakmayı amaçlayan kuşatma ve bu insanlık dışı saldırılar, uluslararası hukuku açıkça ihlal etmektedir. İsrail’in bugün Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesine yaptığı saldırıyı en şiddetli biçimde kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi
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Dışişleri: Saldırılar uluslararası hukuku açıkça ihlal etmektir
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Dışişleri Bakanlığı, Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesine yapılan saldırıyı en şiddetli şekilde kınadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in bugün Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesine yaptığı saldırıyı en şiddetli biçimde kınıyoruz. Gazze'deki tek kanser hastanesi olan, söz konusu kurumun koordinatları dahil, gerekli her türlü bilgi İsrail makamlarıyla önceden paylaşılmış olmasına karşın böyle bir saldırının gerçekleştirilmesinin hiçbir izahı olamaz." ifadesi kullanıldı.

"Gazze'deki Filistin halkını en temel haklarından mahrum bırakmayı amaçlayan kuşatma ve bu insanlık dışı saldırılar, uluslararası hukuku açıkça ihlal etmektedir" değerlendirmesinde bulunulan açıklamada, İsrail'in Gazze sakinlerini hiçbir ayrım gözetmeksizin topyekun hedef almaktan vazgeçmesi gerektiği belirtildi.

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