Dışişleri: Ukrayna açıklarındaki saldırıda iki Türk vatandaşı yaralandı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu sabah Ukrayna’nın Chornomorsk Limanı açıklarında meydana gelen olayda, Türk sahipli ve Panama bayraklı gemide görev yapan iki Türk vatandaşının yaralandığının öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, yaralanan vatandaşların durumlarının Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği ile Odessa Başkonsolosluğunca yakından takip edildiği vurgulandı.

Rusya-Ukrayna savaşındaki tırmanmanın bir sonucu olarak Karadeniz’deki Türk çıkarlarını ve bölgesel güvenliği tehdit eden saldırılardan duyulan rahatsızlığın her iki ülke makamları nezdinde dile getirildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'Karadeniz’de sivil gemilerin seyrüsefer emniyetinin sağlanması, ülkemizin temel öncelikleri arasında yer almakta olup ilgili tüm tarafları bölgedeki gerilimi düşürecek önlemler almaya çağırıyoruz.'