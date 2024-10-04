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Dışişleri: Ülkemiz dost ve kardeş Bosna-Hersek’e her türlü insani yardımda bulunmaya hazırdır

Dışişleri Bakanlığı, Bosna-Hersek’te meydana gelen sel ve toprak kaymasının neden olduğu can kayıplarından duyduğu üzüntüyü belirterek, "Ülkemiz dost ve kardeş Bosna-Hersek’e her türlü insani yardımda bulunmaya hazırdır” açıklamasında bulundu.

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Dışişleri: Ülkemiz dost ve kardeş Bosna-Hersek’e her türlü insani yardımda bulunmaya hazırdır
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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bosna-Hersek’in Jablanica şehrinde 4 Ekim’de meydana gelen yoğun yağışların ve toprak kaymasının neden olduğu can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Ülkemiz dost ve kardeş Bosna-Hersek’e her türlü insani yardımda bulunmaya hazırdır. Yerel makamlarla iş birliği halinde ihtiyaçların tespit edilerek, yardımların ulaştırılmasına yönelik çalışmalarımız sürmektedir. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Bosna-Hersek halkına başsağlığı diliyoruz” denildi.

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