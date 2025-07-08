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Dışişleri ve Savunma Bakanları Pakistan’a gidecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, savunma sanayii ve savunma konularının da dahil olduğu bir dizi gündemle 9 Temmuz günü Pakistan’a resmi bir ziyarette bulunacak.

Haber Merkezi
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Dışişleri ve Savunma Bakanları Pakistan’a gidecek
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ANKARA (EKONOMİ)

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, iki bakan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından kabul edilecek, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ishaq Dar ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asim Munir ile görüşmelerde bulunacak.

Görüşmelerde, Türkiye’nin istisnai nitelikte olumlu ikili siyasi ilişkiler bulunan Pakistan ile ekonomik, ticari, askeri ve savunma sanayiinin daha da geliştirilmesi yönünde mesajlar verecek. Bakan Fidan’ın, Mayıs ayında Pakistan ve Hindistan arasında yaşanan gerginlik sonrası bölge barışı ve istikrarın tesisine yönelik adımlara katkı vermeye hazır olduğunu söylemesi de bekleniyor.

Heyetin gündeminde, değişen güvenlik ortamında iki ülkenin savunma sanayii alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik konuların da bulunduğu belirtildi. Güvenlik, terörle mücadele, Afganistan’daki istikrarsızlığın bölge güvenlik ve istikrarına doğrudan tehdit oluşturduğu yönündeki değerlendirmelerin de Hakan Fidan tarafından gündeme getirilebileceği öğrenildi.
Görüşmelerde, Filistin meselesinin de gündeme gelmesi bekleniyor.

Öte yandan, Şubat 2025’te İslamabad’da yapılan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı’ndan (YDSK) sonra yapılanların gözden geçirilmesi ve 2026’da Türkiye’de yapılacak toplantının hazırlığının da değerlendirileceği belirtildi.

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