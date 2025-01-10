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Dışişleri'den Los Angeles'ta hayatını kaybedenler için ABD'ye taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Los Angeles’taki yangınlar nedeniyle taziye mesajı yayınladı.

İHA
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Dışişleri'den Los Angeles'ta hayatını kaybedenler için ABD'ye taziye mesajı
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Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan mesajda, “ABD’nin Los Angeles şehri ve çevresine büyük zarar veren yangın felaketinden dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Yaşanan can kayıplarından ötürü ABD halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz” denildi.

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