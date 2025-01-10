Dışişleri'den Los Angeles'ta hayatını kaybedenler için ABD'ye taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Los Angeles’taki yangınlar nedeniyle taziye mesajı yayınladı.
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan mesajda, “ABD’nin Los Angeles şehri ve çevresine büyük zarar veren yangın felaketinden dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Yaşanan can kayıplarından ötürü ABD halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz” denildi.
Gündem
Rize'de PTT'ye yönelik silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmişti: Vali Baydaş'tan açıklama geldi