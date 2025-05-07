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Dışişleri'nden AP'nin Türkiye raporuna tepki

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun 2023-2024 Türkiye Raporu'na "Ülkemiz aleyhine çarpıtılmış, ön yargılı ve gerçek dışı iddialar içermektedir" açıklamasıyla tepki gösterdi.

Haber Merkezi
AA
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Dışişleri'nden AP'nin Türkiye raporuna tepki
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunun kabul ettiği 2023-2024 Türkiye Raporu'na tepki gösterilerek, "Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu tarafından bugün kabul edilen 2023-2024 Türkiye Raporu, ülkemiz aleyhine çarpıtılmış, ön yargılı ve gerçek dışı iddialar içermektedir. Terör örgütlerine ve Türkiye karşıtlığını varoluş nedeni haline getirmiş bazı çevrelere propaganda zemini sağlayan bir kurumun, ülkemizdeki siyasi dinamikler, dış politikamız ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın KKTC ziyaretine yönelik mesnetsiz değerlendirmelerini reddediyoruz." denildi.

Açıklamada, gelecek dönemde, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım süreci dahil olmak üzere AB ile ilişkilerinin karşılıklı yarar temelinde sürdürülmesi için AP'nin üzerine düşeni yapmasının beklendiği aktarıldı.

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