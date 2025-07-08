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Dışişleri'nden Fransa'ya tepki: Kesin bir dille reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Fransa’nın Türkiye’deki yargı süreçlerine ilişkin açıklamasını iç işlere müdahale olarak nitelendirerek kesin bir dille reddetti.

Haber Merkezi
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Dışişleri'nden Fransa'ya tepki: Kesin bir dille reddediyoruz
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin hukuk devleti ilkesi çerçevesinde, tüm vatandaşları için adil ve tarafsız yargı süreçlerini güvence altına aldığı aktarılarak söz konusu adli işlemlerin, Türk Anayasası ve mevzuatı doğrultusunda, bağımsız yargı organları tarafından yürütüldüğü belirtildi.

Fransa'ya, Türkiye'nin iç hukukuna ve yargı bağımsızlığına saygı göstermesi, diğer ülkelere yönelik siyasi içerikli açıklamalardan kaçınması ve kendi iç meselelerine odaklanmasının tavsiye edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fransa’da ana muhalefet liderinin yargı kararıyla hapis cezasına çarptırılarak seçimlere katılmasının yasaklandığı ve bazı belediye başkanlarına yönelik davaların sürdüğü dikkate alındığında, bahse konu açıklamanın çifte standart içerdiği açıkça görülmektedir."

Açıklamada, "Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı tarafından 7 Temmuz'da yapılan ve ülkemizde devam eden yargı süreçlerine müdahale niteliği taşıyan açıklamayı kesin bir dille reddediyoruz." ifadesine yer verildi.

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