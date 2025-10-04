  1. Ekonomim
  Dışişleri'nden Hamas'ın Gazze planı sonrası açıklama
Dışişleri Bakanlığı, Hamas’ın Gazze’de ateşkes ve İsrail’in çekilmesi karşılığında müzakerelere açık olduğunu açıklamasıyla ilgili "Türkiye, müzakereleri desteklemeye ve yapıcı katkı sağlamaya devam edecektir." dedi.

Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından Hamas’ın Gazze'deki savaşın sona ermesi ve İsrail'in tamamen çekilmesi karşılığında müzakerelere açık olduklarını belirtmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"ABD Başkanı Trump’ın açıklamış olduğu plana Hamas’ın bugün (3 Ekim) verdiği yanıtın; Gazze’de ateşkesin acilen tesis edilmesine, insani yardımların kesintisiz olarak bölgeye ulaştırılmasına ve kalıcı barışa erişilmesini mümkün kılacak adımların atılmasına imkan sağlayacağını değerlendiriyoruz.

İsrail, Gazze halkına yönelik saldırılarını derhal durdurmalıdır. Tarafları ateşkesi sağlayacak görüşmelere bir an önce başlamaya ve uluslararası toplumun da destek verdiği iki devletli çözümü hayata geçirmeye davet ediyoruz.Türkiye, müzakereleri desteklemeye ve yapıcı katkı sağlamaya devam edecektir."

 

