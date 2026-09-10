Dışişleri'nden İdlib'deki patlama için taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin İdlib iline bağlı Sermada ilçesinde savaş kalıntılarının toplandığı depoda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığından yaptığı yazılı açıklamada, İdlib’in Sermada ilçesinde bulunan bir mühimmat deposunda meydana gelen patlama sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğunu bildirdi.
Açıklamada, "Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Suriye halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde savaş kalıntılarının toplandığı depoda meydana gelen patlamada 4 kişi yaşamını yitirmiş, 10 kişi yaralanmıştı.