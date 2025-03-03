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Dışişleri'nden İsrail'e sert tepki: Kalıcı ateşkesi tehdit ediyor

İsrail, ateşkesin ilk aşamasının tamamlanmasının ardından Gazze’ye insani yardım girişini durdurdu. Dışişleri Bakanlığı, bu kararı sert bir dille kınayarak, uygulamanın Filistin halkını topluca cezalandırmaya yönelik olduğunu vurguladı.

Haber Merkezi
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Dışişleri'nden İsrail'e sert tepki: Kalıcı ateşkesi tehdit ediyor
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Gazze'de 19 Ocak'ta devreye giren ateşkes 1 Mart itibarıyla sona erdi. İsrail, Gazze'ye insani yardım girişini yeniden engellemeye başladı. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini belirterek uygulamayı kınadı.

Bakanlığın açıklamasında, "İsrail’in Gazze’ye insani yardımların girişini engelleme kararını kınıyoruz. İsrail hükümetinin, Filistin halkının temel ihtiyaç malzemelerine erişimini engellemesi, uluslararası hukukun açık ihlalidir." ifadelerine yer verildi.

Çabaları tehdit ediyor

Filistin halkını toplu bir şekilde cezalandırmayı amaçladığı ifade edilen uygulamanın aynı zamanda Gazze'de sağlanan ateşkesi kalıcı kılma yönündeki çabaları da tehdit ettiği belirtildi

Uluslararası topluma çağrı

Bakanlık, Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için uluslararası toplumun bir an evvel harekete geçmesini ve İsrail'in sorumluluklarını yerine getirmesinin sağlanmasını istedi.

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