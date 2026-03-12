Dışişleri’nden İsrail’e sert tepki: Lübnan'a yapılan saldırıları şiddetle kınıyoruz

  1. Ekonomim
Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'a yapılan saldırıları sert bir şekilde kınadıklarını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "İsrail'in Lübnan'da yaklaşık bir milyon kişinin yerlerinden edilmesine yol açan saldırılarını şiddetle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Lübnan’da yaklaşık bir milyon kişinin yerinden edilmesine neden olan saldırılarını sert bir şekilde kınadıklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı;

"İsrail’in Lübnan’da yaklaşık bir milyon kişinin yerlerinden edilmesine yol açan saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırılar uluslararası insani hukukun ağır bir ihlalini teşkil etmektedir.

Yayılmacı İsrail’in bölgesel istikrarsızlığı daha da derinleştirmeyi amaçladığı ortadadır.

Netanyahu hükümetinin Gazze’deki yıkıcı uygulamalarını Lübnan'da sürdürmesine izin verilmemelidir.

İsrail'in Lübnan’ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tehdit eden saldırıları karşısında Lübnan halkı ve devletiyle dayanışma içinde olmayı sürdüreceğiz."

