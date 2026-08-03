Dışişleri’nden, İsrail’in Gazze’deki sağlık tesislerini hedef almasına yönelik açıklama

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Gazze Barış Planı’nın hayata geçirilmesini mümkün kılacak yol haritası üzerinde mutabakat sağlanmasının hemen ardından İsrail’in Gazze’de 30’dan fazla sivili katletmesi ve sağlık tesislerini hedef alması, Netanyahu hükümetinin Filistinlilerle barış yapma iradesini taşımadığını bir kez daha göstermiştir. Netanyahu’nun tek amacı Filistinlileri ana yurtlarından uzaklaştırmak ve bölgede barış ve istikrarın tesisine engel olmaktır. Bu doğrultuda, bölgedeki kırılgan dengeleri bozacak adımlar atmaktan ve ABD başta olmak üzere arabulucu ülkelerin çabalarını baltalamaktan çekinmemektedir. Orta Doğu’nun tamamını bir çatışma alanına dönüştürmek isteyen Netanyahu’nun yayılmacı ve militarist anlayışına karşı uluslararası toplumun daha kararlı, tutarlı ve güçlü bir tutum sergilemesi artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Bölgemizin ve Filistin’in huzur ve refaha kavuşmasını destekleyen tüm ülkeleri ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmeye, uluslararası hukuka ve insani değerlere sahip çıkmaya çağırıyoruz” ifadeleri kullanıldı.