  3. Dışişleri'nden Mali'ye yönelik 'güvenlik' ve 'seyahat' duyurusu
Dışişleri'nden Mali'ye yönelik 'güvenlik' ve 'seyahat' duyurusu

Dışişleri Bakanlığı, Mali'deki güvenlik durumunun yaşanan son gelişmelerin ardından hassasiyet arz ettiğini belirterek, Türk vatandaşlarının zorunlu olmadığı sürece söz konusu ülkeye seyahat etmemelerini istedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kıymetli vatandaşlarımız; Mali'deki güvenlik durumu, ülkede yaşanan son gelişmelerin ardından hassasiyet arz etmektedir. Bu çerçevede; vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı sürece Mali'ye seyahat etmekten kaçınmaları, ülkede sürekli ikamet eden veya geçici olarak bulunan vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve yerel makamların yönlendirmelerine uymaları tavsiye edilmektedir. Gelişmelere dair müteakip duyuruların Bamako Büyükelçiliğimizin resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesinde yarar bulunmaktadır" denildi.

Açıklamada, Bamako Büyükelçilinin 'https://bamako-be.mfa.gov.tr/Mission' internet sitesi, '@TC_BamakoBE' sosyal medya hesabı ve ihtiyaç halinde ulaşılması mümkün olan '+90 312 292 29 29' numaralı Konsolosluk Çağrı Merkezi ve '+223 70 06 19 19' numaralı Bamako Büyükelçiliği Acil Durum Hattı bilgileri paylaşıldı.

