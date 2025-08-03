  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Dışişleri'nden Mescid-i Aksa'ya yapılan baskına kınama
Takip Et

Dışişleri'nden Mescid-i Aksa'ya yapılan baskına kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dışişleri'nden Mescid-i Aksa'ya yapılan baskına kınama
Takip Et

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa’nın güvenliğinin ve Kudüs’ün kutsal kimliğinin korunmasının yalnızca bölgesel değil, insanlığın ortak vicdanı adına öncelikli bir sorumluluk olduğu vurgulandı.

"İşgalci İsrail'in bu sistematik provokasyonları ve son dönemdeki ilhak çağrıları iki devletli çözümün temellerini hedef almakta ve barış umutlarına derinden zarar vermektedir." denilen açıklamada, İsrail'in Filistin'de ve bölgede devam eden istikrar bozucu eylemleri karşısında, acil ateşkesin sağlanmasına ve iki devletli çözüm temelinde kalıcı barışın tesisine yönelik çağrının yinelendiği aktarıldı.

Açıklamada, "Bazı İsrailli bakanların İsrail polisinin koruması altında ve İsrailli yerleşimci gruplarla bugün Mescid-i Aksa’ya düzenledikleri baskını en güçlü biçimde kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

CHP'li İlgezdi: 4 kişilik ailenin aylık kahvaltı gideri 14 bin 820 liraCHP'li İlgezdi: 4 kişilik ailenin aylık kahvaltı gideri 14 bin 820 liraGündem

 

Cemal Enginyurt'un 'gurbetçi' çıkışına STK'lardan ortak tepkiCemal Enginyurt'un 'gurbetçi' çıkışına STK'lardan ortak tepkiGündem

 

Gündem
CHP'li eski milletvekili Suat Binici son yolculuğuna uğurlandı
CHP'li eski milletvekili Suat Binici son yolculuğuna uğurlandı
AK Parti Sözcüsü Çelik, Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıyı kınadı
AK Parti Sözcüsü Çelik, Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıyı kınadı
Çevre Bakanlığı "diploma çetesinin Millî Emlak'a sızdığını doğruladı! Suç duyurusunda bulunuldu
Çevre Bakanlığı diploma çetesinin Millî Emlak'a sızdığını doğruladı
CHP'li İlgezdi: 4 kişilik ailenin aylık kahvaltı gideri 14 bin 820 lira
CHP'li İlgezdi: 4 kişilik ailenin aylık kahvaltı gideri 14 bin 820 lira
Gazeteci Orhan Atasoy hayatını kaybetti
Gazeteci Orhan Atasoy hayatını kaybetti
Cemal Enginyurt'un 'gurbetçi' çıkışına STK'lardan ortak tepki
Cemal Enginyurt'un 'gurbetçi' çıkışına STK'lardan ortak tepki