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Dışişleri'nden Netanyahu'ya tepki: Başvurduğu yalanlar, işlediği ağır suçların sorumluluğunu gizleyemez

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sözlerine tepki gösterdi. Bakanlık, "Soykırım uzmanı Netanyahu'nun, gerçeklerin üstünü örtmek için başvurduğu yalanlar, işlediği ağır suçların sorumluluğunu gizleyemez" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Dışişleri'nden Netanyahu'ya tepki: Başvurduğu yalanlar, işlediği ağır suçların sorumluluğunu gizleyemez
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sözlerine tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz, provokatif ve gerçek dışı ithamlar, Netanyahu ve suç ortaklarının uluslararası kamuoyunu yanıltma çabasından ibarettir.

Soykırım uzmanı Netanyahu'nun, gerçeklerin üstünü örtmek için başvurduğu yalanlar, işlediği ağır suçların sorumluluğunu gizleyemez.

Türkiye olarak, Netanyahu ve işbirlikçileriyle ilgili doğruları en açık dille ifade etmeye devam edeceğiz. Hukuku ve insani değerleri hiçe sayan eylemlerin hesabını uluslararası yargı mercileri önünde vermeleri için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz."

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