Dışişleri'nden Pakistan'da düzenlenen terör saldırısına kınama

Bakanlık, Pakistan'da yaşanan terör saldırısı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, saldırının şiddetle kınandığı, hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilendiği belirtilerek, "Türkiye, terörle mücadelesinde dost ve kardeş Pakistan hükümetiyle ve halkıyla tam dayanışma içerisindedir." ifadeleri kullanıldı.

Ne olmuştu?

Pakistan basınına göre, Belucistan eyaletinde gece saatlerinde yol kesen silahlı kişiler, otobüs ve kamyonlardaki yolcuları indirip kimlik kontrolü yapmış ve ardından üzerlerine ateş açmıştı.

Saldırıda en az 23 yolcu yaşamını yitirmiş, 10 araç da ateşe verilmişti.

Teröristlerin kimlik kontrolünde Pencaplı olduğu belirlenen yolcuları öldürdüğü ifade edilmişti.