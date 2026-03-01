  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Dışişleri'nden yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarına kritik "güvenlik" uyarısı
Takip Et

Dışişleri'nden yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarına kritik "güvenlik" uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, son gelişmelerin yurt dışındaki vatandaşların güvenliği bakımından yakından takip edildiğini kaydetti. Büyükelçilik ve başkonsoloslukların çalışmalarını kesintisiz sürdürdüğü, güvenlik duyurularının düzenli güncellendiği ve acil hatların 7/24 açık olduğu belirtildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dışişleri'nden yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarına kritik "güvenlik" uyarısı
Takip Et

Dışişleri Sözcüsü Keçeli, vatandaşların Büyükelçilik ve Başkonsoloslukların yaptığı duyuruları yakından takip etmelerinin önemli olduğunu vurguladı.

Dışişleri Sözcüsü Keçeli'nin açıklaması şu şekilde;

Son gelişmeler, yurt dışındaki vatandaşlarımızın güvenliği bakımından da yakından takip edilmektedir.

Bölgedeki Büyükelçiliklerimiz ve Başkonsolosluklarımız çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürmektedir.

Güvenlik durumuna ilişkin duyurular, yerel makamlarla eşgüdüm içerisinde düzenli olarak güncellenmektedir.

Vatandaşlarımızın, Büyükelçiliklerimiz ve Başkonsolosluklarımız tarafından yapılan duyuruları takip etmeleri önem arz etmektedir.

Temsilciliklerimizin acil durum hatları 7 gün 24 saat açıktır. Büyükelçiliklerimiz ve Başkonsolosluklarımızın iletişim bilgilerine internet sitelerinden ulaşılması mümkündür.

Bakanlığımızın Konsolosluk Çağrı Merkezi de vatandaşlarımıza kesintisiz biçimde hizmet vermektedir (+90 312 292 29 29).

Katar’da futbol faaliyetleri ikinci bir duyuruya kadar askıya alındıKatar’da futbol faaliyetleri ikinci bir duyuruya kadar askıya alındıDünya

 

İran dini lideri Ali Hamaney'in ölümünden sonra Putin'den ilk açıklama: Alçakça bir cinayetİran dini lideri Ali Hamaney'in ölümünden sonra Putin'den ilk açıklama: Alçakça bir cinayetDünya

 