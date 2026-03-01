Dışişleri'nden yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarına kritik "güvenlik" uyarısı

Dışişleri Sözcüsü Keçeli, vatandaşların Büyükelçilik ve Başkonsoloslukların yaptığı duyuruları yakından takip etmelerinin önemli olduğunu vurguladı.

Dışişleri Sözcüsü Keçeli'nin açıklaması şu şekilde;

Son gelişmeler, yurt dışındaki vatandaşlarımızın güvenliği bakımından da yakından takip edilmektedir.

Bölgedeki Büyükelçiliklerimiz ve Başkonsolosluklarımız çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürmektedir.

Güvenlik durumuna ilişkin duyurular, yerel makamlarla eşgüdüm içerisinde düzenli olarak güncellenmektedir.

Vatandaşlarımızın, Büyükelçiliklerimiz ve Başkonsolosluklarımız tarafından yapılan duyuruları takip etmeleri önem arz etmektedir.

Temsilciliklerimizin acil durum hatları 7 gün 24 saat açıktır. Büyükelçiliklerimiz ve Başkonsolosluklarımızın iletişim bilgilerine internet sitelerinden ulaşılması mümkündür.

Bakanlığımızın Konsolosluk Çağrı Merkezi de vatandaşlarımıza kesintisiz biçimde hizmet vermektedir (+90 312 292 29 29).