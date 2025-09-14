Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki: İki ulus arasında düşmanlık doğurmayı hedefleyen girişimlerden vazgeçin
Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’da 14 Eylül’de düzenlenen etkinliklerde dile getirilen iddialara sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yunan makamlarının Anadolu’ya yönelik işgal dönemiyle ilgili ifadelerinin “asılsız” ve “küstah” olduğu görüşü paylaşıldı.
Dışişleri Bakanlığı, Atina’da 14 Eylül’de düzenlenen etkinliklerde Anadolu’nun işgali dönemine yönelik dile getirilen ifadeleri “asılsız” ve “küstah” olarak nitelendirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:
"Yunan makamlarının, Yunanistan’ın Anadolu’yu işgal ve istila çabası içinde olduğu döneme ilişkin asılsız iddiaların sözde yıl dönümü bahanesiyle yaptığı mesnetsiz ve küstah açıklamaları reddediyoruz.
Bu beyanlar, tarihi gerçeklerle ve iki ülke arasındaki dostane ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan çabalarla çelişmektedir.
Yunan yetkililerini iç siyasi saiklerle hareket etmekten ve iki ulus arasında düşmanlık doğurmayı hedefleyen girişimlerde bulunmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz."
Yunanistan’da 14 Eylül 2025 Tarihinde Düzenlenen Bazı Etkinlikler ve Yapılan Açıklamalar Hk. https://t.co/jIJrkdalIT pic.twitter.com/z2GRdhiayN— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) September 14, 2025