Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki :Yotopulos’un serbest bırakılması kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 1991 yılında Atina Büyükelçiliği Basın Ataşesi Çetin Görgü'nün cinayetinin, aynı yıl Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Deniz Bölükbaşı’na yönelik suikast girişiminin ve 1994 yılında Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Haluk Sipahioğlu'nun cinayetinin azmettiricisi olması nedeniyle 17 kez müebbet ve 25 yıl ağır hapis cezasına çarptırılan 17 Kasım terör örgütü lideri Aleksandros Yotopulos’un serbest bırakılmasına sert tepki gösterildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yurt dışında ülkemizi şerefle temsil etmiş diplomatlarımızı hedef alan suikast ve saldırıların azmettiricisi olan bu kalleş teröriste gösterilen hoşgörü, şehit diplomatlarımızın anısına ve ailelerine yönelik büyük bir saygısızlık olup, kabul edilemez niteliktedir. Yunanistan makamlarını terörle mücadeleye sekte vuracak adımlardan kaçınmaya ve hüküm giymiş teröristlerin cezalandırılması konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyoruz."